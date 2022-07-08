В Азербайджане платежи иностранцев с помощью банковских карт выросли в разы за год

БАКУ /Trend/ - В мае 2022 года иностранные граждане потратили в Азербайджане с помощью банковских карт 184,1 миллиона манатов, что в 5,64 раза, или на 151,5 миллиона манатов превышает показатель аналогичного месяца прошлого года.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана.

В январе - мае 2022 года иностранцы в Азербайджане с помощью банковских карт совершили операции на сумму 870,4 миллиона манатов.

Отметим, что в апреле 2022 года иностранные граждане потратили в Азербайджане с помощью банковских карт 136,6 миллиона манатов, что в 4,82 раза, или на 108,3 миллиона манатов превышает показатель аналогичного месяца прошлого года.