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В Азербайджане платежи иностранцев с помощью банковских карт выросли в разы за год

Финансы Материалы 8 июля 2022 09:37
В Азербайджане платежи иностранцев с помощью банковских карт выросли в разы за год

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В мае 2022 года иностранные граждане потратили в Азербайджане с помощью банковских карт 184,1 миллиона манатов, что в 5,64 раза, или на 151,5 миллиона манатов превышает показатель аналогичного месяца прошлого года.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана.

В январе - мае 2022 года иностранцы в Азербайджане с помощью банковских карт совершили операции на сумму 870,4 миллиона манатов.

Отметим, что в апреле 2022 года иностранные граждане потратили в Азербайджане с помощью банковских карт 136,6 миллиона манатов, что в 4,82 раза, или на 108,3 миллиона манатов превышает показатель аналогичного месяца прошлого года.

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