Азербайджанская НБКО выставила на торги облигации

БАКУ /Trend/ - 14 июля на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению необеспеченных бездокументарных облигаций азербайджанской НБКО TBC Kredit на сумму один миллион манатов со сроком обращения два года, сообщает в четверг Trend со ссылкой на БФБ.

По данным биржи, в ходе аукциона четыре инвестора подали четыре заявки.

Годовая процентная ставка составляет 12 процентов, а процентные платежи выплачиваются инвесторам каждые шесть календарных месяцев.

Дата погашения облигаций – 14 июля 2024 года.

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