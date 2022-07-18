Недвижимое имущество азербайджанского Dəmirbank выставят на аукцион

БАКУ /Trend/ - Третьего августа на торги в Бакинском аукционном центре будет выставлено недвижимое имущество ОАО Dəmirbank, находящегося в процессе ликвидации, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Азербайджанский фонд страхования вкладов.

На аукцион выставляется нежилое помещение площадью 1221,4 квадратных метра, расположенное по адресу: Губинский район, поселок Зардаби. Его стартовая цена составит 170 тысяч манатов.

Организатору аукциона необходимо заплатить пять процентов от продажной цены. Стоимость покупки должна быть оплачена покупателем в течение семи календарных дней.

Желающие принять участие в аукционе могут представить необходимые документы по адресу: Баку, Сабаильский район, Бадамдарское шоссе, 27.

Телефоны для дополнительной информации: (+99455)-206-66-67.