Биткойн растет более чем на 10%

Биткойн в ходе торговой сессии в 27 июля ускорил рост и торговался на уровне $22,97 тыс. (+10,02%). Об этом, как передает Trend, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные портала Coindesk.

Биткойн является децентрализованной системой одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может добывать любой пользователь, который является участником системы.

В ходе торговой сессии 10 мая биткойн снизился на 10,11%, до $30,5 тыс. 9 мая цена биткоина снизилась до $33,49 тыс., что стало минимумом с лета прошлого года.