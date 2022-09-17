ЦБ Азербайджана назвал число обращений от потребителей и инвесторов

БАКУ /Trend/ - В январе – августе 2022 года в Центральный банк Азербайджана (ЦБА) было направлено более 7,82 тысячи письменных обращений от потребителей и инвесторов, что на 16,3 процента меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (9 352).

Как сообщили Trend в субботу в Центробанке, 5,36 тысячи обращений из общего числа относились к банковскому сектору, свыше 2,03 тысячи - к страховому, 216 поступили от участников рынка капитала, а 263 – по другим вопросам.

Отметим, что только в августе было направлено 1 138 письменных обращений.

740 обращений из общего числа обращений в августе относились к банковскому сектору, 340 - к страховому, 27 поступили от участников рынка капитала, 29 – по другим вопросам.

Напомним, что обязанности по регулированию и надзору над рынком финансовых услуг с 2019 года в соответствии с распоряжением главы государства возложены на Центробанк. С этой целью в ЦБА было создано новое структурное подразделение.