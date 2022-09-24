Имущество Texnikabank выставят на аукцион

БАКУ /Trend/ - 12 октября на торги в Бакинском аукционном центре будет выставлено недвижимое имущество ОАО "Texnikabank", находящегося в процессе ликвидации, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Азербайджанский фонд страхования вкладов.

На торги выставляется нежилое помещение площадью 150,4 квадратных метра по адресу: Баку, Насиминский район, ул. Имрана Гасымова, 47. Его стартовая цена на аукционе составит 800 тысяч манатов.

Участник торгов должен будет заплатить аукционной организации пять процентов от продажной цены. Стоимость покупки должна быть оплачена покупателем в течение семи календарных дней.

Желающие принять участие в аукционе должны представить необходимые документы по адресу: Баку, Сабаильский район, Бадамдарское шоссе, 27.

Телефоны для дополнительной информации: (+99455) 206-66-67.