Имущество Texnikabank выставят на аукцион

БАКУ /Trend/ - 19 октября на торги в Бакинском аукционном центре будет выставлено недвижимое имущество ОАО "Texnikabank", находящегося в процессе ликвидации, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Азербайджанский фонд страхования вкладов.

На аукцион выставляются недвижимость, расположенная на первом этаже 4-этажного дома №87, и нежилое помещение 1-этажного здания (259,7 квадратных метра) на участке 0,03181 га, находящемся на проспекте Азадлыг в Насиминском районе города Баку.

Участник торгов должен будет заплатить аукционной организации пять процентов от продажной цены. Стоимость покупки должна быть оплачена покупателем в течение семи календарных дней.

Желающие принять участие в аукционе должны представить необходимые документы по адресу: Баку, Сабаильский район, Бадамдарское шоссе, 27.

Телефоны для дополнительной информации: (+99455) 206-66-67.