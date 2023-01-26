Азербайджанская НБКО выставила на торги облигации

БАКУ /Trend/ - 26 января на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению необеспеченных бездокументарных облигаций азербайджанской НБКО "Azkredit" на сумму 500 тысяч манатов со сроком обращения 12 месяцев, сообщает в четверг Trend со ссылкой на БФБ.

По данным БФБ, в ходе аукциона один инвестор подал одну заявку.

Годовая ставка составила восемь процентов, а процентные платежи выплачиваются инвесторам каждые 90 календарных дней

Андеррайтером размещения выступило ОАО INVEST-AZ.

Напомним, что 23 января решением Листингового комитета Бакинской фондовой биржи облигации НБКО "Azkredit" общей стоимостью 500 тысяч манатов были включены в листинг стандартного сегмента рынка.