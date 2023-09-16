Fitch Ratings ожидает снижения уровня инфляции в Азербайджане в 2023-24 гг.

БАКУ /Trend/ - Средний уровень инфляции в Азербайджане в 2023 году ожидается на уровне 10,1 процента, снижаясь до шести процентов в 2024 году, сообщает Trend в субботу.

Согласно прогнозам Fitch Ratings, годовая инфляция приблизится к потолку целевого диапазона ЦБА (4±2%) к концу 2023 года.

Fitch отмечает, что снижение годовой инфляции связано с номинальным эффективным ростом курса азербайджанского маната по отношению к основным торговым партнерам Азербайджана, таким как Турция и Россия, и снижением мировых цен на продовольствие.

Отметим, что Международное рейтинговое агентство "Fitch Ratings" подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Азербайджана в иностранной валюте на уровне "BB+".

"Позитивный" прогноз отражает усиление внешних и фискальных резервов из-за более высоких, чем заложено в бюджете, цен на энергоносители, а также большее ограничение расходов.

По оценкам Fitch, рейтинг поддерживается очень сильным внешним балансом Азербайджана, самым низким уровнем государственного долга среди сопоставимых стран и высокой финансовой гибкостью за счет крупных активов суверенного фонда благосостояния.