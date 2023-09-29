Утвержден план работы Совета глав Счетной палаты государств-членов СНГ на 2023-2025 годы

БАКУ /Trend/ - На XX заседании Совета руководителей высших контрольных органов (ВАО) государств-членов Содружества Независимых Государств (СНГ) утвержден план работы совета на 2023-2025 годы, сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным Счетный палаты Азербайджана, на XX заседании Совета глав Счетной палаты государств-участников СНГ в режиме онлайн принял участие председатель Счетной палаты Азербайджанской Республики Вугар Гюльмамедов.

Вугар Гюльмамедов выступил на тему заседания "Обеспечение независимости государственного аудита" и рассказал о требованиях и стандартах к различным аспектам независимости руководителей Счетной палаты, а также критериях независимости Счетной палаты.

Кроме того, на заседании наряду с председателем Счетной палатой Азербайджанской Республики на эту же тему выступили также и руководители Счетных палат России, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана и Белоруссии.

По итогам заседания был утвержден План работы совета на 2023-2025 годы, включающий отчет Рабочей группы по разработке стандартов. В качестве председателя Совета Счетной палаты на 2023-2025 годы был определен Кыргызстан.