Потребителям в Азербайджане возвращено 474,1 миллиона манатов НДС

БАКУ /Trend/ - Проект "ƏDV geri al", успешно примененный в Азербайджане, дает важные результаты в направлении повышения прозрачности экономики, сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным Государственной налоговой службы, за девять месяцев 2023 года возвращено 112,6 миллиона манатов НДС, уплаченных потребителями-физическими лицами за приобретенные товары и оказанные услуги.

На данный момент на портале "ƏDV geri al" зарегистрировано около 2,4 миллионов пользователей для возврата части НДС, уплаченного за приобретенный товар. С момента реализации проекта до 1 октября 2023 года зарегистрированным на портале потребителям по более чем 1,2 миллиарда кассовых чеков возвращена сумма НДС в размере 474,1 миллиона манатов.

В результате реализации проекта "ƏDV geri al", стимулирующего граждан к осуществлению безналичных расчетов в сфере розничной торговли, общественного питания и медицинских услуг, существенно увеличился удельный вес безналичных расчетов в указанных отраслях.

Также продолжается работа в направлении внедрения в стране контрольно-кассовых машин (ККМ) нового поколения. В настоящее время количество примененных онлайн-ККМ по всей стране составляет более 93 тысяч.

За январь-сентябрь 2023 года оборот, зарегистрированный по ККМ нового поколения, превысил 16,1 миллиарда манатов, что на 15,6 процента больше соответствующего периода прошлого года.

Напомним, что возмещаемый НДС на товары, приобретенные физическими лицами в Азербайджане (за исключением продуктов нефти и газа), устанавливается в размере 15% для безналичных платежей и 10% для наличных платежей.