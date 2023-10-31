Назначен новый главный исполнительный директор "PASHA Bank Georgia"

БАКУ /Trend/ - Рамиль Имамов назначен председателем совета директоров, главным исполнительным директором ОАО "PASHA Bank Georgia", сообщает во вторник Trend.

Согласно данным ОАО "PASHA Bank Georgia", Рамиль Имамов присоединился к группе PASHA в 2015 году в качестве главного администратора розничных продаж ОАО "Kapital Bank". Позже он также занимал должность председателя наблюдательного совета "BirKart BOKT".

В то же время, на должность главного финансового администратора ОАО "PASHA Bank Georgia" назначен Парвин Мамедов, пришедший в ОАО "Kapital Bank" в 2012 году в качестве руководителя отдела бюджета и отчетности.

Отметим, что Рамиль Иманов и Парвин Мамедов являются выпускниками программы Leading Lights, организованной PASHA Hub.

Напомним, что ОАО "PASHA Bank" было создано в июне 2007 года и входит в тройку банков страны по объему активов. "PASHA Bank" прогнозирует завершить 2023 год с чистой прибылью около 200 миллионов манатов.

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