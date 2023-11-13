Повысятся ли в Азербайджане тарифы на банковские SMS-оповещения?

БАКУ /Trend/ - Ряд системообразующих банков в Азербайджане принял решение со следующего месяца повысить тариф на SMS-оповещение в 2,5 раза с 40 гяпиков до одного маната. Об этом сказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов.

"Услуга, которая раньше стоила 40 гяпиков, со следующего месяца будет стоить 1 манат. Фактически такое увеличение само по себе означает искусственное повышение цен или использование положения сектора. Потому что за последнее время не только не произошло повышения тарифов на связь, а наоборот, технологические инновации значительно снизили стоимость отправки СМС", - сказал он.

Как сказал в понедельник Trend источник на финансовом рынке страны, некоторые азербайджанские банки поднимут цены на банковские SMS-оповещения с декабря 2023 года.

В то же время, как сообщили Trend в Unibank, тарифы банка на SMS-оповещения не изменились, и не планируется их повышение со следующего месяца.

"В мобильном приложении Unibank (UBank) услуга push-уведомлений, как правило, бесплатна. Другими словами, если клиент совершает операцию по своей карте, бесплатные уведомления будут отправлены сразу через UBank, и благодаря этой услуге нет необходимости уведомлять об операциях по карте через SMS", - сказали в банке.

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