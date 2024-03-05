Азербайджан и Катар обсудили льготы в финансовом секторе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Катар обсудили льготы в финансовом секторе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

"В рамках нашего визита в Государство Катар мы встретились с Его Превосходительством Юсуфом Мохамедом Аль-Джайдой, генеральным директором Катарского финансового центра. В ходе встречи мы обменялись мнениями о деятельности центра, особенно о его вкладе в развитие финансового сектора Катара, возможностях и льготах, предоставляемых компаниям", - говорится в публикации.

Отметим, что вчера Центральные банки Азербайджана и Катара обсудили перспективы сотрудничества.

Напомним, что перед прибытием в Катар председатель ЦБА находился с рабочим визито в ОАЭ, где провел встречи с управляющим ЦБ ОАЭ Халедом Мохамедом Баламой, а также с управляющим Дубайского международного финансового центра (DIFC) Эссой Казимом.

Так, в ходе встречи с управляющим ЦБ ОАЭ состоялся обмен мнениями о текущих экономических связях между двумя странами, развитии финансового сектора в обеих странах, а также о состоянии и перспективах сотрудничества между центральными банками, а с управляющим DIFC были обсуждены возможности сотрудничества с финансовым сектором.

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