PASHA Capital наметила амбициозные планы на текущий год - председатель правления

БАКУ /Trend/ - PASHA Capital наметила амбициозные планы на текущий год.

Как сообщает во вторник Trend, об этом журналистам сказал председатель правления PASHA Capital Джейхун Гаджиев в кулуарах пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год и стратегическим планам на предстоящий период.

"Компания намерена увеличить количество индивидуальных инвесторов, чтобы успешно выводить на рынок новые выпуски. Ассоциация профессиональных участников финансового рынка совместно с регулятором планирует создать сертифицированный центр подготовки квалифицированных кадров для рынка капитала. Кроме того, в рамках планов PASHA Capital организует многочисленные просветительские мероприятия. Как ведущий игрок на рынке, PASHA Capital активно работает над привлечением новых клиентов и обеспечением успешного запуска новых выпусков", - подчеркнул он.

Отметим, что инвестиционная компания PASHA Capital была основана в июне 2012 года. PASHA Capital предлагает своим клиентам широкий спектр услуг, включая брокерское обслуживание, консалтинг и исследования, андеррайтинг, маржинальную торговлю, консультационные услуги, а также прочие побочные инвестиционные услуги.

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