ЧБТР утвердил II этап среднесрочной программы на 2023-2026 гг.

БАКУ /Trend/ - В рамках 26-го ежегодного заседания Совета управляющих Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) утвержден второй этап среднесрочной стратегической и бизнес-программы ЧБТР на 2023–2026 годы.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство финансов Азербайджана, в заседании принял участие член Совета управляющих банка, министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

Отмечается, что на встрече члены Совета управляющих обсудили деятельность банка и его достижения за последние годы по случаю 25-летнего юбилея.

Участники высоко оценили видение, лидерство и инновации ЧБТР, которые способствовали положительным изменениям в Черноморском регионе, выразили уверенность в дальнейших успехах банка.

Отмечалось, что за 25 лет работы банк продемонстрировал устойчивость, преодолевая глобальные и региональные вызовы, включая экономические кризисы, и стал значимым финансовым институтом.

"За этот период ЧБТР выделил кредиты на сумму более 8,8 миллиарда евро, поддержав сотни клиентов из частного и государственного секторов. Инвестиции банка способствовали существенным изменениям в ключевых секторах экономики стран-участниц, таких как промышленность, инфраструктура, энергетика, транспорт, телекоммуникации, сельское хозяйство и финансы. Благодаря этим достижениям ЧБТР вновь подтвердил свою решающую роль в экономическом развитии и укреплении регионального сотрудничества в Черноморском регионе", - говорится в информации.

Напомним, что ЧБТР является международной межгосударственной финансово-кредитной организацией. Банк был создан государствами-членами Организации Черноморского экономического сотрудничества: Азербайджаном, Албанией, Арменией, Болгарией, Грузией, Молдовой, Румынией, Российской Федерацией, Турцией, Грецией и Украиной.