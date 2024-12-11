Центробанк Азербайджана назвал доходы учреждений и предприятий от рынка ценных бумаг (дополнено)

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БАКУ / Trend/ - В январе-сентябре этого года организации, учреждения и предприятия Азербайджана получили доход в размере 698 миллионов долларов США с рынка ценных бумаг.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

"207 миллионов долларов из этой суммы приходятся на третий квартал текущего года", - сказал он.

По его словам, за указанный период чистые финансовые активы Азербайджана увеличились на 1 миллиард 390,9 миллиона долларов США.

"Рост за девять месяцев был обеспечен увеличением прямых инвестиций за рубеж на 584 миллиона долларов [в 3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года], увеличением портфельных инвестиций на 724,5 миллиона долларов [в 9,6 раза больше], а также увеличением других инвестиций на 82,4 миллиона долларов", - сказал он.

Насиров отметил, что в отчетный период текущего года чистые финансовые обязательства Азербайджана уменьшились на 2 миллиарда 179,6 миллиона долларов США.

"Снижение за 9 месяцев было обусловлено следующими факторами: ростом прямых инвестиций, привлеченных в Азербайджан, на 4 миллиарда 522,6 миллионов долларов (на 3,4 процента больше по сравнению с прошлым годом); снижением репатриации привлеченных инвестиций на 4 миллиарда 758,2 миллиона долларов (на 6,9 процента меньше); увеличением нефтяного бонуса на 457,8 миллиона долларов (на 2,8 процента меньше); сокращением портфельных инвестиций на 960,6 миллиона долларов (на 38,8 процента больше) и уменьшением прочих инвестиций на 1 миллиард 441,2 миллиона долларов (в прошлом году наблюдался рост)", - добавил он.