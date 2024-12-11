Стал известен объем прямых иностранных инвестиций Азербайджана (дополнено)

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БАКУ/Trend/ - В январе-сентябре 2024 года объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) Азербайджана составил 1,38 миллиарда долларов США (спад на 48,71 процента).

Как передает в среду Trend, об этом сказал директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

"В топ-5 стран-лидеров по объему ПИИ из Азербайджана входят ОАЭ - 431,157 миллиона долларов, Турция - 175,449 миллиона долларов, Грузия - 95,75 миллиона долларов, Великобритания - 87,154 миллиона долларов и Узбекистан - 79,314 миллиона долларов", - подчеркнул он.

Отметим, что в 2023 году объем ПИИ Азербайджана составил 3,1 миллиарда долларов США. А ПИИ в экономику Азербайджана составил 6,658 миллиарда долларов США (рост на 6,1 процента).

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