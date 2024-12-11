ЦБ назвал объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2024 года прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Азербайджана составили около 4,522 миллиарда долларов США.

Как передает в среду Trend, об этом сказал директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

По его словам, показатель за год вырос на 3,44 процента.

"В пятерку стран-лидеров по объему ПИИ в экономику Азербайджана входят: Великобритания - 1,304 миллиарда долларов, Турция - 911,977 миллиона долларов, Кипр - 553,669 миллиона долларов, ОАЭ - 356,307 миллиона долларов и Иран - 275,886 миллиона долларов", - отметил он.

Насиров упомянул, что топ-10 стран по объему прямых инвестиций в Азербайджан замыкают Япония - 180,639 миллиона долларов, Венгрия - 133,756 миллиона долларов, Норвегия - 102,613 миллиона долларов, США - 102,158 миллиона долларов и Россия - 97,892 миллиона долларов.

Напомним, что в 2023 году ПИИ в экономику Азербайджана составили 6,658 миллиарда долларов США (рост на 6,1 процента).

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