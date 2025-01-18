Fitch Ratings подтвердил долгосрочный рейтинг Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте (IDR) Азербайджана на уровне "BBB-"

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на рейтинговое агентство, прогноз "стабильный".

"Рейтинг Азербайджана отражает чрезвычайно сильный внешний баланс, самый низкий уровень государственного долга среди сопоставимых стран и гибкость финансирования благодаря значительным активам государственного нефтяного фонда. Fitch оценивает суверенные активы в иностранной валюте (83 процента которых находятся в управлении Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ), остальное - в резервах Центрального банка Азербайджана (ЦБА)) на уровне 76 миллиардов долларов США (102 процента от ВВП) в 2024 году. Чистые внешние активы Азербайджана, по оценкам, составляют 71 процент ВВП, что является самым высоким показателем среди суверенных стран с рейтингом "BBB" и "A",- говорится в комментарии агентства.

Согласно информации, факторами, которые могут привести к повышению рейтинга, являются укрепление экономической политики и институциональных возможностей, успешное проведение структурных реформ, дополнительное усиление внешнего баланса.

Прогнозируется, что текущий счет Азербайджана будет оставаться профицитным в среднем на уровне 6,2 процента ВВП в 2025-2026 годах.