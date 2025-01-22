Центробанк Азербайджана огласил прогнозы по инфляции на 2025-2026 годы

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует, что инфляция составит 5,5 процента в текущем году и 3,8 процента в 2026 году.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в комментарии ЦБА касательно решения по учетной ставке.

"Текущая монетарная политика направлена на поддержание инфляции в пределах целевого диапазона и стабилизацию инфляционных ожиданий. В рамках существующей политики базовый сценарий предполагает, что в 2025 и 2026 годах годовая инфляция останется в целевом коридоре (4±2%). Согласно обновленным прогнозам на январь 2025 года, ожидается, что годовая инфляция составит около 5,5 процента в текущем году и 3,8 процента в 2026 году", - говорится в информации.

Отметим, что ЦБА 22 января принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 7,25 процента, верхний и нижний пределы процентного коридора также остались неизменными на уровне 8,25 процента и 6,25 процента соответственно.