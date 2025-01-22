ЦБ Азербайджана многократно сократил эмиссию нот

БАКУ /Trend/ - В 2024 году объем нот, эмитированных Центральным банком Азербайджана (ЦБА), сократился в 6,5 раза.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в комментарии ЦБА касательно решения по учетной ставке.

"Исполнение бюджетных расходов в декабре прошлого года привело к росту денежной базы на 1,7 процента. Это обусловило снижение среднего дневного индекса 1D AZIR в январе текущего года на 1,29 процентного пункта по сравнению с декабрем, составив 6,39 процента. Активность на необеспеченном рынке продолжается. Средний дневной объем операций на необеспеченном денежном рынке составил 627,3 миллиона манатов в декабре и 290 миллиона манатов за прошедший период января этого года. Инструменты денежно-кредитной политики применяются с учетом процессов, происходящих на финансовых рынках, а также изменений в позиции ликвидности банковской системы. Учитывая влияние изменения остатков государственных счетов на ликвидность банковской системы, ЦБА значительно сократил объем операций по стерилизации с начала года", - говорится в информации.

Отметим, что ЦБА 22 января принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 7,25 процента, верхний и нижний пределы процентного коридора также остались неизменными на уровне 8,25 процента и 6,25 процента соответственно.