С главой регионального департамента АБР обсуждена подготовка к COP29

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча генерального директора департамента по региону Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития (АБР) Евгения Жукова с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым.

Как передает Trend, об этом сообщает министерство экологии и природных ресурсов.

Было отмечено, что на встрече прошел обмен мнениями по подготовке к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которую Азербайджан примет в этом году.

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