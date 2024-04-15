В Баку состоялась пресс-конференция по COP29 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с предстоящей в Азербайджане 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) 15 апреля в штаб-квартире COP29 была организована первая пресс-конференция.

Как сообщает в понедельник Trend, на мероприятии выступили президент COP29 Мухтар Бабаев, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев, главный исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов, председатель правления Операционной компании COP29 Нармин Джарчалова, лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи, молодежный чемпион COP29 по климату Лейла Гасанова.

Говоря о подготовке к конференции, Мухтар Бабаев отметил, что проведение COP29 в стране является проявлением доверия международного сообщества к проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева политике национального и международного уровня, а также к усилиям Азербайджана по внесению вклада в решение проблемы изменения климата. Подчеркнув, что Азербайджан принял председательство на COP29 при единогласной поддержке стран мира, М.Бабаев сказал, что в рамках своего председательства на конференции Азербайджан будет демонстрировать непрерывную активность в деле укрепления глобальной солидарности по вопросам изменения климата.

Отметив, что "зеленый" переход входит в число национальных приоритетов Азербайджана, М.Бабаев также сказал, что страна присоединилась к инициативе «Глобальное обязательство по метану», которая предусматривает добровольное принятие государствами обязательства по сокращению эмиссий метана в окружающую среду. По его словам, в качестве цели определено доведение доли возобновляемых источников энергии в расчетной мощности электроэнергии до 30 процентов к 2030 году. Кроме того, Азербайджан нацелен на сокращение выбросов газов, создающих тепловой эффект, на 35 процентов к 2030 году и на 40 процентов к 2050 году по сравнению с базовым 1990 годом.

"Сегодня Азербайджан как часть мира сталкивается с последствиями изменения климата", - сказал Бабаев, подчеркнув такие проблемы, как снижение уровня воды в реках и Каспийском море, опустынивание.

На встрече со СМИ также была затронута повестка дня переговоров по ожидаемым итоговым документам COP29.

Руководитель переговорной группы и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев заявил, что Азербайджан в рамках мандата на проведение COP29 подходит к процессу переговоров со всеми участвующими сторонами с точки зрения прозрачности, инклюзивности и нейтралитета. «Основные темы переговоров COP29, включая климатическое финансирование, подробно обсуждаются со всеми сторонами. Ведется активная работа над возможными путями решения для успешного завершения переговоров», - отметил Я.Рафиев.

Генеральный директор COP29 Эльнур Солтанов отметил, что это мероприятие станет площадкой для широкого обсуждения и действий по ускорению перехода на "зеленую" энергию, и выразил уверенность в том, что появятся новые возможности с точки зрения выполнения обязательств Азербайджана в этом направлении.

"Роль Азербайджана не будет ограничиваться только мандатом хозяина мероприятия, и наша страна также будет руководить переговорами на конференции. В этом смысле Баку в ноябре будет в центре внимания всего мира", - отметил Э.Солтанов.

Председатель правления Операционной компании COP29, главный исполнительный директор по операциям Нармин Джарчалова, в свою очередь, отметила, что, хотя в Азербайджане и ранее проводились различные международные мероприятия, COP29 станет крупнейшим мероприятием по количеству участников и масштабу. Местом проведения мероприятия был выбран Бакинский олимпийский стадион.

«Решение о месте проведения COP29 было принято после консультаций с ООН и с учетом опыта предыдущих мероприятий COP. В ходе масштабных мероприятий, проведенных по сей день на этой площадке, были полностью обеспечены эффективное использование и устойчивость инфраструктуры. Синяя и зеленая зоны, которые будут организованы на территории стадиона в период проведения COP29, подготавливаются в координации с командой организаторов. Вокруг стадиона будут установлены конструкции, позволяющие организовать все пленарные заседания конференции в едином пространстве», - отметила Н.Джарчалова.

На пресс-конференции также была внесена ясность в вопрос о гостиницах, которые примут гостей, и было подчеркнуто, что все возможности размещения в ближайшее время будут представлены на единой международной платформе.

Рассказывая об участии представителей гражданского общества и частного сектора в СОР29, лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи подчеркнула важность их привлечения к обсуждению и принятию важных решений.

Молодежный чемпион COP29 по климату Лейла Гасанова сказала, что деятельность, связанная с молодежью, занимает важное место на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, а также подчеркнула значение существующих практик и глобальных проектов в этой области. Она рассказала представителям прессы о расширении таких направлений, как развитие молодежи и обмен опытом, мероприятиях, которые будут направлены на обеспечение участия молодежи в глобальных процессах.

На пресс-конференции общественности был представлен логотип COP29. В логотипе, отражающем комплекс многоплановых инициатив председательства COP29, сочетаются символы буты, листа и капель воды как отсылка к экологической чувствительности в контексте важности природных ресурсов и богатому культурному наследию Азербайджана.

Мотив бута, корни которого берут начало в историко-культурном наследии Азербайджана, символизирует не только устойчивость и инновации, но и мост между прошлым и будущим, а также пять различных элементов — флору и фауну, воздух и ветер, воду, энергию и вселенную. Логотип отражает важность непрерывной связи между человечеством и окружающей средой, экологически чувствительного подхода и ориентированных на результат действий в эпоху нарастающих климатических вызовов.

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