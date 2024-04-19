AmCham провела заседание в рамках "Диалога заинтересованных сторон по изменению климата"

БАКУ/Trend/ - Американская торговая палата в Азербайджане (AmCham) на этой неделе провела в Баку второе по счету мероприятие в рамках начатого в текущем году "Диалога заинтересованных сторон по изменению климата", сообщил в пятницу Trend представитель AmCham.

"В AmCham на этой неделе прошло совместное заседание Комитета по устойчивому развитию и корпоративному влиянию и Комитета по закупкам в рамках серии мероприятий "Диалога заинтересованных сторон по изменению климата". Мы обсудили существующие в мире практики по устойчивой цепочке поставок (грузов, услуг) для дальнейшего роста бизнеса", — сказал представитель AmCham.

Он напомнил, что первое мероприятие "Диалога заинтересованных сторон по изменению климата" в Баку прошло в январе и было посвящено теме "Год солидарности во имя зеленого мира и предстоящее проведение COP29 в Азербайджане".

До ноября 2024 года AmCham проведет еще четыре встречи в рамках "Диалога заинтересованных сторон по изменению климата".

Данная инициатива AmCham призвана способствовать осведомленности и сотрудничеству между предприятиями в Азербайджане в рамках подготовки к предстоящей конференции COP29, которая пройдет в Баку с 11 по 24 ноября 2024 года.

"В ходе следующих четырех заседаний AmCham по "Диалогу" будут обсуждены: роль корпоративного управления в экологически чистых бизнес-операциях, глобальные практики нефинансовой отчетности с точки зрения законодательной базы Азербайджана, правовые нормы, касающиеся программы ESG (экология, социальные аспекты и управление) в Азербайджане, а также доступные налоговые льготы", — добавил представитель AmCham.

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