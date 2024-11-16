Состоялось мероприятие на тему "Двухлетние отчеты прозрачности в Евразии, Азии и на Кавказе" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 состоялось мероприятие на тему "Лучшие практики по подготовке двухлетних отчетов прозрачности (BTR) в Евразии, Азии и на Кавказе".

Как сообщает Trend, целью мероприятия является повышение знаний участников в соответствующей области, поощрение стран-участниц к заполнению первых отчетов о BTR до 31 декабря 2024 года, путем создания атмосферы доверия.

На мероприятии были заслушаны презентации о лучших практиках, историях успеха представителей стран, которые подытожили отчеты BTR и представили их в секретариат UNFCCC , организована сессия вопросов и ответов о решении технических проблем, практических путях и возможной гибкости.

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