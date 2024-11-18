БАКУ /Trend/ – В рамках COP29 с участием министров состоялся "круглый стол" по экологизации образования и повышению климатической грамотности - 2-я ежегодная встреча Партнерства по экологизации образования, сообщает в понедельник Trend.

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявил, что как председатель COP29 Азербайджан предлагает включить осведомленность о климатических изменениях в качестве измеряемого компонента в рамках оценок PISA [Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся].

"Образование — это не просто путь к пониманию, это механизм для значительных изменений и укрепления устойчивости. Мы гордимся сотрудничеством с международными партнерами, такими как ЮНЕСКО, ОЭСР и Партнерством по экологическому образованию. Широкая инициатива ЮНЕСКО по экологизации образовательных систем, включая экологизацию учебных программ и школ, способствует повышению осведомленности о климатических изменениях на всех уровнях. Ежегодная встреча Партнерства по экологическому образованию является свидетельством нашей общей приверженности созданию более устойчивых и климатически устойчивых образовательных систем во всем мире. Как председатель COP29 мы предлагаем включить осведомлённость о климатических изменениях в качестве измеряемого компонента в рамках оценок PISA. Этот проект выходит за рамки измерения знаний учащихся. Он поможет нам понять, насколько хорошо ученики осознают и взаимодействуют в контексте климатических проблем. Используя эту информацию, мы сможем разрабатывать более эффективную политику и стратегии преподавания, которые готовят молодых людей к будущим вызовам. Платформа PISA уже является надёжным мировым ориентиром, и новый акцент на климатическую грамотность способен вызвать изменения во всём мире", - сказал он.

А министр образования Турции Юсуф Текин заявил, что Турция разработала стратегию образования, поддерживающую переход к "зеленой" экономике, создающую возможности для "зеленой" занятости и повышающую квалификацию рабочей силы в секторах, чувствительных к окружающей среде.

"Мы в Турции прилагаем усилия для того, чтобы интегрировать темы этого заседания в нашу систему образования. В прошлом году мы провели ряд изменений в наших образовательных программах на основе международных отчетов и показателей. Возможно, самым важным из этих изменений стало наше стремление воспитать поколение, которое будет способным защищать окружающую среду, с особым акцентом на проблему изменения климата. Мы включили в содержание всех наших учебных программ и занятий идеи, которые подчеркивают необходимость защиты фундаментальных ценностей и достижений человечества, чтобы создать у детей осведомленность и чувствительность к этим вопросам", - сказал он.

По его словам, особенно важны изменения, которые Турция внесла в учебные планы, с точки зрения создания устойчивости к изменениям климата и устойчивого развития в контексте образования и человеческого развития.

Заместитель исполнительного директора UNICEF по партнерству Китти ван дер Хейден отметила, что необходимо настаивать на том, чтобы NCQG (новая коллективная количественная цель) учитывала потребности детей и фокусировалась на социальных услугах.

"Очевидно, что климатическую тематику нужно интегрировать в школьные программы. Не потому, что этого хотят министры образования или такие организации, как ЮНИСЕФ, а потому, что все страны подписали Парижское соглашение. Статья 12 этого соглашения достаточно ясна. Помимо среднего образования, мы должны обратить внимание на практические профессиональные навыки, которые необходимы молодежи для участия в решении климатических проблем. Молодые люди не хотят сидеть сложа руки, они хотят работать и быть частью "зеленой" экономики, которая неизбежно становится реальностью. Именно туда должны направляться климатические инвестиции.

В настоящее время только 2,4 процента климатических инвестиций в той или иной степени учитывают интересы детей. Всем странам, включая министров образования, необходимо настаивать на том, чтобы NCQG (новая коллективная количественная цель) учитывала потребности детей и фокусировалась на социальных услугах, от которых они зависят. Иначе мы будем лишь говорить, но не предпринимать конкретных действий", - сказала она.

Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммад аль-Малик, в свою очередь, заявил, что в павильоне ИСЕСКО на COP29 официально запущена первая структура для внедрения "зеленого" образования в исламском мире.

"Зеленая" повестка в образовании получила особое внимание в последние годы на глобальном уровне, особенно в рамках недавно состоявшейся третьей Конференции министров образования ИСЕСКО в октябре 2024 года в Омане. Первая структура для внедрения "зеленого" образования в исламском мире, разработанная совместно с нашими партнерами из Кембриджского университета, предлагает рекомендации и политику, согласованные с четырьмя основными направлениями: учебные программы, учителя, школы и сообщества, ориентированные на партнерство в области зеленого образования после Саммита по трансформации образования. С радостью сообщаю, что эти рекомендации были приняты с согласованием измеримых краткосрочных и долгосрочных целей для перехода к зеленому образованию в наших странах-членах. Также рад сообщить, что всего час назад эта структура была официально запущена в павильоне ИСЕСКО", - подчеркнул он.