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Бакинская инициативная группа провела акцию протеста против ядерных испытаний на колониальных территориях (ФОТО)

Зеленая экономика Материалы 18 ноября 2024 15:51 (UTC +04:00)
Бакинская инициативная группа провела акцию протеста против ядерных испытаний на колониальных территориях (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Бакинской инициативной группой была организована немая акция протеста против ядерных испытаний на колониальных территориях в Голубой зоне площадки COP29.

Как сообщает в понедельник Trend, участники акции выразили протест против воздействия колонизации на окружающую среду, последствий ядерного оружия, требовали права на жизнь в здоровой окружающей среде.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.

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Бакинская инициативная группа провела акцию протеста против ядерных испытаний на колониальных территориях (ФОТО)
Бакинская инициативная группа провела акцию протеста против ядерных испытаний на колониальных территориях (ФОТО)
Бакинская инициативная группа провела акцию протеста против ядерных испытаний на колониальных территориях (ФОТО)
Бакинская инициативная группа провела акцию протеста против ядерных испытаний на колониальных территориях (ФОТО)
Бакинская инициативная группа провела акцию протеста против ядерных испытаний на колониальных территориях (ФОТО)
Бакинская инициативная группа провела акцию протеста против ядерных испытаний на колониальных территориях (ФОТО)
Бакинская инициативная группа провела акцию протеста против ядерных испытаний на колониальных территориях (ФОТО)
Бакинская инициативная группа провела акцию протеста против ядерных испытаний на колониальных территориях (ФОТО)
Бакинская инициативная группа провела акцию протеста против ядерных испытаний на колониальных территориях (ФОТО)
Бакинская инициативная группа провела акцию протеста против ядерных испытаний на колониальных территориях (ФОТО)
Бакинская инициативная группа провела акцию протеста против ядерных испытаний на колониальных территориях (ФОТО)
Бакинская инициативная группа провела акцию протеста против ядерных испытаний на колониальных территориях (ФОТО)
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