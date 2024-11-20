The Caspian House: В рамках платформы экологических организаций прикаспийских стран подписан меморандум (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 19 ноября в рамках COP29 состоялась презентация проекта "The Caspian House: Платформа экологических организаций прикаспийских стран" и церемония подписания четырьмя прикаспийскими странами совместного протокола.

Как сообщает в среду Trend, целью проекта является создание экологического сообщества Неправительственных организаций Азербайджана, России, Казахстана и Туркменистана.

Документ о сотрудничестве подписали председатель Общественного объединения "Содействие развитию связей с общественностью" Шалала Гасанова, заместитель генерального секретаря "Ассамблеи народов Евразии" Станислав Королев, председатель Общественного объединения "ЭкоФорум-Казахстан" Светлана Могилюк, руководитель Общественного объединения "Тебиги Кувват" Баркали Атаев.

Отметим, что мероприятие прошло в рамках проекта Общественного объединения "Содействие развитию связей с общественностью", победителя грантового конкурса "COP29: международные инициативы", объявленного совместно Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и Агентством государственной поддержки НПО.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!