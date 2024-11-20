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Международный аэропорт Гейдар Алиев получил "ACI Certificate"

Зеленая экономика Материалы 20 ноября 2024 16:00 (UTC +04:00)
Международный аэропорт Гейдар Алиев получил "ACI Certificate"

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Международному аэропорту Гейдар Алиев вручен сертификат второго уровня “Снижение” по программе Carbon Accreditation (ACA) за достигнутый прогресс в сокращении выбросов углекислого газа.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал генеральный директор ACI EUROPE Оливер Янковец в ходе панельной дискуссии на тему "Демонстрация деятельности аэропортов в области климата".

"Международный аэропорт Гейдар Алиев получил сертификат второго уровня (Level 2: Reduction) в рамках программы Airport Carbon Accreditation (ACA), учрежденной Международным советом аэропортов (ACI). Этот сертификат подтверждает, что аэропорт успешно снизил уровень выбросов углекислого газа по сравнению с предыдущими тремя годами, демонстрируя приверженность устойчивому развитию и минимизации воздействия на климат", - подчеркнул он.

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