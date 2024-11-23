Историческое решение в Баку: Фонд потерь и ущерба полностью введен в действие

БАКУ/Trend/ - На COP29 принято решение обеспечить полную операционализацию Фонда потерь и ущерба, которого долго ждали развивающиеся страны, включая малые островные государства, наименее развитые страны и африканские страны, передает в субботу Trend со ссылкой на председательство COP29.

«Это соответствует приоритету, установленному Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым для решения проблем, вызванных воздействием изменения климата на малые островные государства в рамках председательства COP29»,- говорится в сообщении.

Создание Фонда потерь и ущерба было согласовано на COP27, состоявшейся в Египте. Целью фонда является оказание финансовой помощи странам, наиболее уязвимым к воздействию изменения климата.

На COP28 в Объединенных Арабских Эмиратах было принято решение о начале деятельности Фонда.

Как отмечается, председательство COP29 предприняло значительные шаги для обеспечения функционирования Фонда, тесно сотрудничая с его Правлением и Всемирным банком.

«В сентябре этого года на третьем заседании Правления Фонда, состоявшемся в Баку, были приняты важные меры для начала его деятельности, включая назначение Ибрагима Шейха Дионга на должность Исполнительного директора Фонда.

В рамках COP29 было подписано несколько важных соглашений, связанных с Фондом потерь и ущерба. К ним относятся «Соглашение о доверительном управлении» и «Соглашение о размещении Секретариата» между Правлением Фонда и Всемирным банком, а также «Соглашение о принимающей стране» между Правлением Фонда и принимающей страной, Республикой Филиппины.

На сегодняшний день общая сумма обещанной финансовой поддержки Фонду превышает 730 миллионов долларов.

Благодаря этим достижениям Фонд потерь и ущерба сможет начать финансирование проектов, начиная с 2025 года. Это знаменует собой еще один успех председательства Азербайджана в COP29»,- говорится в сообщении.