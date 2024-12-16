Американские компании готовы помочь Азербайджану в реализации его целей в области климата - Марк Либби

БАКУ /Trend/ - Американские компании готовы помочь Азербайджану в реализации его целей в области энергетики нового поколения и климата, заявил посол США в Азербайджане Марк Либби, сообщает Trend.

Приветствуя гостей на мероприятии Американской торговой палаты в Азербайджане, он рассказал об итогах COP29 в Азербайджане.

«В течение года подготовки к COP делегация США тесно сотрудничала с азербайджанским председательством, что привело к соглашению по таким инициативам, как сокращение неметановых парниковых газов и согласованию климатических действий с использованием космических технологий. В последние часы конференции американские переговорщики и азербайджанское председательство совместно достигли соглашения по новым международным финансовым целям для решения неотложной проблемы изменения климата.

Для меня было вдохновляющим увидеть так много представителей AmCham и американских компаний на COP29, что демонстрирует, как американские знания и инновации движут революцией в области чистой энергии. Американские компании обязались помочь Азербайджану в реализации его целей в области энергетики и климата нового поколения», — сказал он.

Посол заявил, что видит огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества.

«Азербайджан находится в выгодном положении, чтобы стать незаменимым региональным хабом для транспортировки и логистики», — сказал Либби.

Он выразил оптимизм относительно будущего экономического сотрудничества между США и Азербайджаном.

«Посольство США готово продолжить работу с бизнес-сообществом для реализации этого потенциала», — добавил Либби.

X: @Lyaman_Zeyn