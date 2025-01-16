Имеется большой потенциал для сотрудничества между "Азеришыг" и Donfang Electronics Corporation - Шитан Цао

ГАДРУТ/Trend/ - Между "Азеришыг" и Donfang Electronics Corporation существует хорошая база и большой потенциал для сотрудничества.

Об этом сказал Trend заместитель генерального директора Donfang Electronics Corporation Шитан Цао.

Он отметил, что в ноябре 2024 года Китай принял участие в конференции COP29 в Баку с большой делегацией.

"В рамках данного мероприятия председатель правления Donfang Electronics Corporation Фанг Чжэнцзи провел встречу с руководящим составом ОАО "Азеришыг". В декабре 2024 года делегация ОАО "Азеришыг" совершила ответный визит в Китай, посетила Donfang Electronics Corporation. Взаимные визиты сторон заложили прочную основу для дальнейшего сотрудничества.

На днях мы приехали в Азербайджан, провели широкие обсуждения в "Азеришыг", посетили различные объекты. Мы видим, что "Азеришыг" имеет очень хорошие идеи и инициативы в области интеллектуальных сетей (Smart Grid) и "зеленой" энергии (Green Energy) и реализует инновационные новшества в этих направлениях.

Donfang Electronics Corporation как всемирно известная китайская энергетическая компания работает более чем в 50 странах мира. Компания имеет полную производственную цепочку и решения в области систем распределения и передачи электроэнергии, а также богатый опыт в области реконструкции и строительства интеллектуальных электрических сетей, разработки и внедрения электрических систем SCADA, разработки и строительства в сфере "зеленой" энергии. Поэтому между "Азеришыг" и Donfang Electronics Corporation существует хорошая база и большой потенциал для сотрудничества.

Сегодня мы посетили Карабах и увидели разрушительные следы войны, дома в руинах. Но в то же время мы стали свидетелями того, как быстро продвигается послевоенное восстановление. Современные технологии используются во многих областях, включая дороги, дома и энергетическую инфраструктуру. Это большое достижение Президента и народа Азербайджана. Мы посетили Физулинскую подстанцию и увидели применение передовых цифровых технологий в строительстве этой подстанции. Наши специалисты высоко оценили эти технологии.

В настоящее время "Азеришыг" сотрудничает с нашей компанией в области создания системы SCADA, интеллектуальной электрической сети Карабахского региона и развития "зеленой" энергии. Мы надеемся привнести китайский опыт в реконструкцию интеллектуальных электрических сетей Азербайджана и развитие "зеленой" энергии", - сказал Шитан Цао.