Это лето еще увлекательнее с Azercell (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана - ООО Azercell Telekom - отправилось в путь под лозунгом "С Azercell это лето еще увлекательнее", чтобы стать ближе к своим абонентам.

Так, в Баку и регионах были организованы конкурсы, акции с разнообразными призами и развлечениями. Вот уже пятый год как Azercell популяризирует предлагаемые компанией услуги, организуя в столице и регионах Азербайджана интересные акции. Проекты, реализуемые в регионах и в столице, позволяют Azercell быть еще ближе к своим клиентам, способствуют упрочнению их взаимоотношений, предоставляют возможность непосредственно ознакомиться с требованиями и потребностями абонентов. Сотрудники Azercell уже провели встречи со своими абонентами в таких регионах, как Гянджа, Геранбой, Шамкир, Товуз, Агстафа, Газах, Гёйгель, Мингячевир, Евлах, Барда, Лянкяран, Джалилабад, Шемахы, Исмаиллы, Шеки, Ширван, и ознакомили их с тарифными пакетами “Bolge” ("Регион")

https://www.azercell.com/az/personal/tariffs/prepaid/bolge/ и "Не считай минуты –

Говори без лимита"

https://www.azercell.com/az/personal/campaigns/campaigns_calls/limitsizbolge/.

Наряду с регионами, Azercell также организует незабываемые летние

развлечения и для абонентов в Баку. Благодаря мероприятиям, проводимым в

центре отдыха Amburan, абоненты в каждый день встречи с Azercell виртуально

путешествуют в различные страны. Так, 15-16 июля Azercell создала атмосферу

Бразилии для своих абонентов, и в то же время для гостей центра отдыха.

Абоненты получили удовольствие от зажигательных латиноамериканских танцев,

капоэйра шоу, различных конкурсов, интересных призов, соревнований по

пляжному футболу, коктейлей и закусок. А 6 августа абонентам Azercell были

представлены Кубинские танцы, мастер-классы от профессиональных танцоров,

конкурс лимбо, различные конкурсы, интересные призы, соревнования по

пляжному футболу. В то же время абонентов проинформировали об услугах

Azercell Plus https://www.azercell.com/az/personal/services/partner_services/ и

Безлимитный интернет

https://www.azercell.com/az/personal/internet/datapacks/unlimited_packs/hour/.

Azercell планирует организовывать подобные развлечения для своих абонентов

каждое воскресенье августа. Информацию о визитах в регионы, акциях, проводимых в районах и Баку, а также об оказываемых услугах можете регулярно получать на странице Facebook. Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az

Лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор вне нефтяного сектора ООО Azercell Telecom было основано в 1996 году. Сеть компании, которая составляет 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 80 процентов территории страны, 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона человек выбирает службу Azercell. Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных

технологий и концепций: GSM технологии, система предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентская служба онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих три службы с одной точки, мобильную электронную услугу «АСАН Имза» и др.

В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем «Opensignal» и «Testmy.net», измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell

среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам показала самые высокие показатели.