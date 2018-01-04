Мощности DATA-центра академии наук Азербайджана могут быть увеличены

4 января 2018 17:56 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 50) 669-48-84
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Единый портал объединит интересы IT-предпринимателей Азербайджана и Китая
ИКТ 29 декабря 2017 08:00
В Азербайджане ведется работа над новым орфографическим словарем
Политика 28 декабря 2017 19:34
Молодежь не уделяет должного внимания культуре речи - Акиф Ализаде
Общество 28 декабря 2017 19:21
В Азербайджане наладят производство автомобильных аккумуляторов
ИКТ 25 декабря 2017 11:30
Еще три предприятия претендуют на статус резидента академического технопарка Азербайджана
ИКТ 23 ноября 2017 16:17
В Азербайджане начинается производство моторных масел премиум-класса
Бизнес 22 ноября 2017 17:30
Достигнута договоренность о производстве Li-ion аккумуляторов в Азербайджане
ИКТ 22 ноября 2017 17:12
Увеличилось число подключений к DATA-центру Академии наук Азербайджана
ИКТ 24 октября 2017 11:36
Азербайджан сертифицирует виртуальную научно-исследовательскую лабораторию
ИКТ 16 октября 2017 13:19
Ученые Азербайджана будут использовать дроны в научных исследованиях
ИКТ 9 октября 2017 16:51
Академия наук Азербайджана запустит централизованную переработку картриджей печатных устройств
ИКТ 4 октября 2017 17:47
В Азербайджане будет развернуто производство литий-ионных аккумуляторов
ИКТ 3 октября 2017 16:38
В Азербайджане запускается производство моторных масел премиум класса
Бизнес 3 октября 2017 16:00
Еще три предприятия претендуют на статус резидента технопарка академии наук Азербайджана
ИКТ 3 октября 2017 15:24
Азербайджан готовится к экспорту смазочных масел в Турцию и Грузию
Бизнес 27 мая 2017 09:00
Азербайджан готовится к экспорту смазочных масел в Турцию и Грузию
Бизнес 23 мая 2017 16:07
Приборы дистанционного мониторинга будут установлены на нефтяных скважинах Абшерона
ИКТ 22 мая 2017 15:02
Определены претенденты на получение статуса резидента в Технопарке национальной академии наук Азербайджана
ИКТ 22 мая 2017 14:20