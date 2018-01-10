Azercell запускает интернет-роуминг для абонентов SimSim в 8 странах

10 января 2018 09:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 10 февраля 2018 года услуга мобильного интернет-роуминга будет доступна абонентам нефактурной (SimSim) линии ООО Azercell Telecom в восьми странах, говорится в сообщении компании, опубликованном в среду в официальной печати.

Для абонентов SimSim, пользующихся услугами мобильного интернет-роуминга, будет действовать единый тариф. Один мегабайт мобильного интернет-трафика будет стоить 2,2 маната, с интервалом расчета 30 килобайт.

Единый тариф будет действовать в сетях операторов в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России, Таджикистане, Украине и Узбекистане.

Услуга мобильного интернета в роуминге активизируется автоматически. Для использования мобильного интернет-трафика минимальный абонентский баланс должен составить один манат.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @h_veliyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Компания Azercell наградила стипендией еще 25 студентов (ФОТО)
ИКТ 09:35
Новогодняя кампания от Azercell
ИКТ 5 января 13:17
Названа причина прекращения оказания услуг связи мобильными операторами Азербайджана на борту самолетов
ИКТ 3 января 10:48
Мобильный оператор Азербайджана запустит сервис оповещения по роуминг задолженности
ИКТ 29 декабря 2017 15:10
Мобильный оператор Азербайджана запустит новый инструмент контроля абонентских номеров
ИКТ 29 декабря 2017 15:09
Названа причина прекращения оказания услуг связи мобильными операторами Азербайджана на борту самолетов
ИКТ 29 декабря 2017 14:10
Azercell приступила к тренингам по кибербезопасности (ФОТО)
ИКТ 26 декабря 2017 14:43
Barama начинает новый проект для школьников (ФОТО)
ИКТ 22 декабря 2017 15:01
Azercell в очередной раз приняла участие на ярмарке труда (ФОТО)
ИКТ 18 декабря 2017 17:12
Глава Azercell встретился со студентами в Бакинском инженерном университете (ФОТО)
ИКТ 15 декабря 2017 17:46
Azercell запустила первый в стране звонок по технологии VoLTE (ФОТО)
ИКТ 14 декабря 2017 13:27
Центр Barama представил Азербайджан на саммите "Seedstars" Юго-Восточной Европы (ФОТО)
Бизнес 13 декабря 2017 17:49
При поддержке Azercell проведены III детские паралимпийские спортивные игры (ФОТО)
ИКТ 12 декабря 2017 18:02
Мобильный оператор Азербайджана сворачивает сервис MMS
ИКТ 9 декабря 2017 10:19
Эксклюзивные предложения Azercell на выставке Bakutel 2017 (ФОТО)
ИКТ 6 декабря 2017 17:32
Мобильный оператор Азербайджана увеличивает число магазинов собственной концепции
ИКТ 6 декабря 2017 16:10
Очередная поддержка студентам от Azercell (ФОТО)
ИКТ 5 декабря 2017 17:27
Azercell представила услугу "Виртуальная АТС"
ИКТ 4 декабря 2017 17:34