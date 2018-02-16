Bakcell завершила отбор проектов для разработки в рамках программы AppLab (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, объявила о завершении очередного отбора проектов, представленных для участия в программе AppLab.

В ходе регистрационного процесса, прошедшего в период с 15 декабря 2017 года по 15 января 2018 года, на рассмотрение было представлено 32 проекта созданных молодыми азербайджанскими разработчиками. По результатам оценивания, авторы 17 наиболее успешных проектов были приглашены для презентации своих идей перед отборочной комиссией AppLab, состоящей из представителей руководства компании Bakcell, потенциальных инвесторов, выпускников программы AppLab и других специалистов в сфере информационных технологий. Так, 1 февраля 2018 года, комиссия прослушала 10-минутные презентации идей и проектов местных разработчиков, в таких сферах как мобильные приложения, программное и аппаратное обеспечение, анимация и дополненная реальность. Оценив представленные проекты, по таким критериям как практическая целесообразность, инновации, реалистичность подхода, бизнес-модель, форма презентации и команда, эксперты выбрали 5 самых интересных и перспективных проектов для участия в программе.

Команды-победители получат доступ в центр AppLab, оснащённый столами и комнатами для обучения, бесплатным доступом в интернет, а также передовым оборудованием для разработки и тестирования продуктов. Специальная команда экспертов, состоящая из представителей компаний Bakcell и других партнеров AppLab, предоставит молодым разработчикам свои советы, чтобы помочь превратить их идеи в продукты или услуги, способные конкурировать как на местном, так и на международном рынке.

Нижеперечисленные проекты, были отобраны для участия в программе AppLab компании Bakcell в течение следующих 6 месяцев:

- Run2Help - мобильное приложение, подсчитывающее шаги, сделанные пользователем в течение дня. Подсчитанные шаги в дальнейшем переводятся в деньги, которые можно передать в один из благотворительных фондов;

- Way To Future – торговая площадка для компаний и организаций, предлагающих услуги обучения и тренинга;

- Vavelya – электронная платформа для заказа тортов, цветов, оригинальных подарков и овощных букетов в режиме онлайн;

- Tusi – мобильное приложение дополненной реальности, которое можно использовать в таких сферах как медицина, образование и даже шоппинг.

- MadebyAz – электронная платформа, позволяющая местным мастерам, изготовляющим уникальные изделия и сувениры ручной работы, продавать свою продукцию по всему миру, выставляя их на специальном веб-сайте.

Нужно отметить, что все проекты, представленные в ходе отбора, представляют собой многообещающие идеи и интересные стартапы. Поэтому, команды, не выбранные для участия в программе, смогут принять участие в следующем отборе, который будет организован летом 2018 года.

С запуском программы AppLab в 2014 году, местные разработчики оборудования и программного обеспечения получили возможность представить свои идеи и получить поддержку от Bakcell. Компания продолжает искать разработчиков, а также интересные стартапы и команды в нашей стране, чтобы помочь им в признании и реализации их таланта, а также в воплощении их идей и в поиске источников финансирования и инвестиций. Многие из проектов разработанных азербайджанскими девелоперами при поддержке AppLab уже сейчас доступны для скачивания на устройства, работающие на платформах Android и iOS.

Одна из основных стратегических задач Bakcell заключается в том, чтобы обеспечить молодых талантливых людей нашей страны необходимой поддержкой в их начинаниях, и таким образом внести посильный вклад в светлое будущее азербайджанской молодежи.

Компания Bakсell, первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@ Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.

Будучи крупнейшим инвестором ненефтяного сектора страны, компания Bakcell продолжает вкладывать значительные инвестиции в экономику Азербайджана, инвестируя в самые современные телекоммуникационные технологии, а также в людей, обслуживающих абонентов компании.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news или www.bakcell.com/en/news (для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89.

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