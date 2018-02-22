Ассоциация кабельных операторов Азербайджана стала партнером TeleMultiMedia Forum 2018

БАКУ /Trend/ - Ассоциация кабельных операторов Азербайджана (АКОА) стала партнером второй международной конференции TeleMultiMedia Forum 2018, которая состоится 24 апреля в Москве, сказали Trend в четверг в АКОА.

В рамках форума будут обсуждаться вопросы по развитию отрасли цифрового ТВ в контексте трансформации современных моделей медиапотребления, популяризации новых технологий и медиаформатов и другие вопросы.

Форум состоится в рамках 30-й международной выставки информационно-коммуникационных технологий «Связь», в работе которого примут участие представители российских и зарубежных телекоммуникационных и вещательных компаний, операторов связи, провайдеров спутникового, кабельного и мобильного ТВ, производителей и дистрибьюторов контента и оборудования, онлайн-платформ, эксперты отрасли и др.

Форум организован при поддержке: Национальной ассоциации телерадиовещателей, Ассоциации коммуникационных агентств России, Ассоциации IAB Russia, Ассоциации кабельных операторов России, Ассоциации кабельных операторов Азербайджана, Института современных медиа MOMRI, Международной академии связи и Ассоциации дополненной и виртуальной реальности.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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