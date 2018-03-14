В автобусах Баку установят детекторы контроля трезвого состояния водителей

14 марта 2018 13:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В общественном транспорте Баку апробируют специальные детекторы, которые будут контролировать трезвое состояние водителей, сказал Trend источник близкий к проекту.

По словам собеседника агентства, использовать эти устройства можно в любых видах общественного транспорта (автобусы, такси и др.), где применяется централизованная система управления.

По словам источника, прибор позволит контролировать состояние водителя, находится ли он в трезвом состоянии или нет. Данный прибор также сможет фиксировать табачный дым. "Информация об этом будет автоматически отправляться в центр управления. Для передачи данных будут использованы каналы GSM связи. Устройство будет апробировано уже в следующем квартале", - сообщил источник.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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