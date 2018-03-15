Azercell расширяет охват интернет-роуминга для абонентов SimSim

БАКУ /Trend/ - С 16 марта 2018 года услуга мобильного интернет-роуминга будет доступна абонентам нефактурной (SimSim) линии ООО Azercell Telecom еще в четырех странах, говорится в сообщении компании, опубликованном в четверг в официальной печати.

Единый тариф будет действовать в сетях операторов в Израиле, Китае, Иране и на Макао.

Для абонентов SimSim, пользующихся услугами мобильного интернет-роуминга, будет действовать единый тариф. Один мегабайт мобильного интернет-трафика будет стоить 3,5 маната, с интервалом расчета 30 килобайт.

В настоящее время единый тариф (в расчете 2,2 маната за один мегабайт мобильного трафика) для абонентов нефактурной линии действует в сетях операторов в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России, Таджикистане, Украине и Узбекистане.

Услуга мобильного интернета в роуминге активируется автоматически. Для использования мобильного интернет-трафика минимальный абонентский баланс должен составить один манат.

Официальный курс на 15 марта составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @h_veliyev

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