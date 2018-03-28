Cybernet разработает ПО для госреестра обременений движимого имущества в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Компания Cybernet разработает программное обеспечение для Государственного реестра обременений движимого имущества, говорится в сообщении компании, распространенном в среду.

Азербайджанская компания Cybernet, являющаяся одним из лидеров рынка информационных технологий страны, выиграла тендер Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана по разработке программного обеспечения для ведения Государственного реестра обременений движимого имущества.

Создание в Азербайджане государственного реестра обременений движимого имущества поможет развитию малого и среднего бизнеса в стране, облегчив выход бизнеса к финансовым ресурсам.

Реестр движимого имущества позволит создать базу обременений движимого имущества не имеющих государственную регистрацию, обеспечит свободный доступ кредитных организаций к этой информации, повторное использование обремененного имущества, ограничит права на его использование, и этим расширит выбор залогового обеспечения. Реестр также позволит юридическим и физическим лицам зарегистрировать свое движимое имущество и впоследствии использовать его в качестве залога при получении кредита, что упростит их доступ к финансам.

В рамках проекта сотрудники Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана и компании Cybernet ознакомились с передовой международной практикой в этой сфере на основе программ обмена опытом.

Компания Cybernet, основанная в 2004 году, предоставляет услуги и решения в области информационных технологий в Азербайджане и странах Центральной Азии. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, моделировании системной архитектуры, создании ИТ-инфраструктуры, а также на автоматизации и создании государственных электронных услуг в Азербайджане. В 2017 году Cybernet успешно разработала программное обеспечение для Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

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