Международный банк Азербайджана запускает обновленную версию Интернет-банкинга

5 апреля 2018 14:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/- Отличающийся своим инновативным подходом Международный банк Азербайджана (МБА) запускает для своих клиентов обновленную услугу Интернет- банкинга «IBAnking», базирующуюся на платформе Backbase, являющейся одним из передовых мировых брендов в сфере цифрового банкинга.

Данная платформа вне зависимости от времени и места позволяет своим пользователям управлять банковскими счетами, осуществлять различные платежи. Несколько месяцев назад, банк запустил мобильное приложение “IBAm”.

Пользователи мобильного приложения “IBAm”, теперь смогут пользоваться услугой “IBAnking”, введя в систему уже имеющиеся логин и пароль. До 16 мая пользователи “IBAm” и “IBAnking” также смогут воспользоваться рядом услуг бесплатно или по сниженным тарифам. К услугам можно подключиться как при помощи удостоверения личности и мобильного телефона, так и посредством банкоматов.

Пользователи «IBAnking» смогут воспользоваться следующими преимуществами:

  • Информация о клиентских счетах;
  • Информация о кредитах и депозитах;
  • Срочная заявка на получение кредита;
  • Виды пластиковых карт, их статус, а также информация о текущем балансе;
  • История проведенных операций по карточным и текущим счетам;
  • Блокировка и разблокировка пластиковых карт;
  • Активация и деактивация услуги «SMS-уведомление»;
  • Переводы на карты VISA и Mastercard как Международного банка Азербайджана, так и на карты других банков внутри страны и за ее пределами;
  • Переводы с карты на карту и со счета на счет;
  • Информация о локации банковских филиалов, банкоматов и платежных терминалов;
  • Постоянно обновляемые курсы валют и валютный конвертор;
  • Платежи за коммунальные услуги, мобильную связь, кабельное телевидение и другие виды услуг.

Количество функций, возможностей данных цифровых услуг, а также интеграция обновлений будет продолжительно расти. Пользование вышеуказанными услугами полностью безопасно и контролируется посредством одноразовых паролей.

Для клиентов Международного банка Азербайджана подключение и пользование услугой «IBAnking» совершенно бесплатно. Подключиться к услуге можно посредством банкоматов банка, или пройдя по ссылке https://ibanking.ibar.az

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке Банка в социальной сети Facebook.

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Azernews Newspaper
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