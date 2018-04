Участники AppLab Bakcell разработали рекламно-маркетинговый инструмент нового поколения (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell поддерживает молодых талантливых девелоперов страны посредством своей инкубационной программы AppLab.

С запуском программы AppLab в 2014 году местные разработчики оборудования и программного обеспечения получили возможность представить свои идеи и получить необходимую поддержку от Bakcell. Многие из проектов, разработанных азербайджанскими девелоперами при поддержке AppLab, уже сейчас доступны для скачивания на устройства, работающие на платформах Android и iOS.

Одним из таких проектов является ARZoom - маркетинговый и рекламный инструмент нового поколения, разработанный на основе технологии дополненной реальности и позволяющий добавлять интерактивный контент к любым печатным материалам. Эта мультифункциональная платформа, предоставляющая простоту в использовании и широкие возможности, может управляться при помощи как мобильной, так и веб панели. Платформа обеспечивает функциональность «целенаправленности», позволяя получить прямой доступ к клиентам. При помощи данного инструмента любая компания сможет с легкостью представить свой продукт целевой аудитории самым необычным и инновационным способом. Данный проект прошел через инкубационный процесс в центре AppLab компании Bakcell в 2017 году. Приложение ARZoom для Android и iOS уже загрузили более 5000 пользователей.

Платформа ARZoom была создана и запущена братьями Фаридом и Аразом Давудовами и их командой с использованием оборудования и других условий, созданных в инновационном центре AppLab. Молодые азербайджанские разработчики уже нашли своего первого крупного клиента – известную в Турции мебельную компанию, которая будет использовать платформу дополненной реальности для инновационной рекламы своей продукции. Несмотря на это, работы над усовершенствованием программы продолжаются, и недавно команда добавила к платформе такие новые функции, как location-based AR (дополненная реальность, основанная на местоположении) и Advanced image recognition (усовершенствованное распознавание изображений).

«Я думаю, что мы не смогли бы добиться успеха без поддержки Bakcell. Программа AppLab помогает молодым разработчикам воплощать идеи в жизнь и предоставляет инновационную платформу для местных стартапов. Надеюсь, что Bakcell продолжит поддерживать молодых стартаперов и мы услышим о еще больших достижениях нашей молодежи в будущем», - говорит создатель ARZoom Фарид Давудов.

Отметим, что платформа ARZoom, наряду с другими проектами-участниками программы AppLab, была представлена на стенде Bakcell в рамках выставки BakuTel-2017 и вызвала большой интерес посетителей.

Команды, участвующие в программе Bakcell AppLab, получают доступ в инновационный центр AppLab, оснащённый столами и комнатами для обучения, бесплатным доступом в интернет, а также передовым оборудованием для разработки и тестирования продуктов.

Будучи лидером в сфере инноваций, компания Bakcell всегда готова поддержать молодое поколение, предоставляя методическую помощь и создавая условия для развития и воплощения в жизнь инновационных идей.

