Турция и Узбекистан будут сотрудничать в сфере нанотехнологий

1 мая 2018 12:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр инновационного развития Узбекистана Иброхим Абдурахманов и представитель Совета по научно-технологическим исследованиям Турции (TUBITAK) 30 апреля подписали протокол о сотрудничестве в различных отраслях науки и технологии, сообщает пресс-служба узбекского министерства.

Согласно информации, соглашение было заключено в рамках государственного визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Узбекистан.

Научно-техническое сотрудничество подразумевает обмен исследовательскими проектами, в том числе учеными, специалистами, исследователями и результатами исследований. Также будут проводиться совместные научные исследования, будет осуществляться непрерывный обмен информацией о научных исследованиях.

Стороны договорились об организации совместных научных и технологических мероприятий, в том числе встреч, конференций, симпозиумов, курсов, семинаров и выставок. В том числе ожидается совместное пользование исследовательскими и производственными объектами, научным оборудованием, технопарками.

Узбекистан и Турция будут осуществлять совместные проекты в таких сферах как естественные науки, промышленные исследования, производство, инновации, медицина и здравоохранение, сельское хозяйство, социальные и гуманитарные науки.

Две страны также договорились о сотрудничестве по исследованиям и инновациям в рамках Основных программ Европейского Союза (European Union Framework Programmes). Подписание Протокола о научном сотрудничестве создаст возможность для проведения совместных исследований по нанотехнологиям, генной инженерии, информационным технологиям.

Для Турции деятельность в сфере инновационных технологий является приоритетным направлением для развития экономики. Так, в 2016 году объем финансирования научных исследований составил 1,5 процента от ВВП.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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Azernews Newspaper
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