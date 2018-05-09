Почта Азербайджана открыла новый центр обслуживания граждан (ФОТО)

9 мая 2018 19:31 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Почтовый оператор Азербайджана ООО Azerpoct открыл новый центр обслуживания граждан – «Şəbəkə» в Ясамальском районе Баку, сообщает в среду министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Новый центр расположен по адресу Шарифзаде 274. Он является вторым в Ясамальском районе и пятым по счету центром, задействованным почтовым оператором в Баку, где оказываются услуги гражданам по принципу "единого окна".

В настоящее время в Баку центры "Şəbəkə" функционируют на базе Главпочтамта (улица Узеира Гаджибейли, 36), в Хазарском районе (улица С.Есенина, 102), Ясамальском районе (проспект Гусейна Джавида, квартал 520, дом 19) и в Бинагадинском районе (улица Ибрагимпаши Дадашева, 109). В районах страны центры "Şəbəkə" расположены в административных зданиях Загатальского и Джалилабадского телекоммуникационных узлов ООО Aztelekom.

Граждане смогут обратиться в центр по интересующим их вопросам, касающимся почтовых и финансовых операций, для подключения к стационарной телефонии, переоформления номера телефона, оформления е-подписи, покупки авиабилетов, а также для получения доступа к другим услугам. В целом через существующие центры "Şəbəkə" гражданам доступно более 100 услуг.

В планы входит открытие новых центров в Сумгайыте, а в будущем и в других крупных городах Азербайджана.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

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