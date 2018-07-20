В Азербайджане введен лимит по числу оформлений Sim-карт на одного человека

20 июля 2018 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане введен лимит по числу оформлений Sim-карт на одного человека, сказал Trend источник на телекоммуникационном рынке страны.

По словам собеседника агентства, каждый гражданин может иметь не более пяти мобильных номеров в сумме по всем операторам.

"Данный метод предусматривает устранение фактов оформления множества Sim-карт на имя одного человека, которые продаются нелегально третьим лицам. Эти ограничения действуют по отношению физических лиц, и не относится корпоративным пользователям. В случае если человек желает приобрести дополнительно еще один номер, то он может деактивировать один их тех номеров, которых он не использует", - сказал источник.

Применение данного метода регулирования продаж мобильных номеров, по словам источника, стало возможным после применения практики централизованных продаж Sim-карт, что позволило систематизировать продажи и значительно устранить существующие негативные факторы в этой сфере.

Как сообщалось ранее, купленный абонентский мобильный номер не может быть активирован до тех пор, пока информация об абоненте не внесена в централизованную базу данных.

В соответствии с решением правительства о внесении изменений в процедуру продаж Sim-карт, их регистрация с первого февраля 2017 года осуществляется в централизованном порядке и по единым для всех операторов правилам.

При продаже Sim-карт, информация об абоненте вносится в базу данных, как операторов (Azercell, Azerfon и Bakcell), так и информационно-вычислительного центра министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане введен лимит по числу оформлений Sim-карт на одного человека
ИКТ 17 июля 15:40
Мобильные операторы Азербайджана применяют практику продаж туристических Sim-карт
ИКТ 22 мая 19:06
Случаи нелегальной продажи Sim-карт в Азербайджане будут полностью устранены
ИКТ 7 мая 16:26
В Азербайджане зафиксированы факты нелегальной продажи Sim-карт
ИКТ 9 апреля 14:45
В Азербайджане готовится правовая база оказания услуги "виртуальный номер"
ИКТ 13 марта 2017 17:52
Мобильные номера можно будет приобрести и почтовых филиалах Азербайджана (ФОТО)
ИКТ 10 февраля 2017 12:41
Лента новостей
Туркменистан и ООН тесно и конструктивно сотрудничают в разных направлениях
Туркменистан 08:56
Украинский самолет совершил вынужденную посадку на севере Египта
Другие страны 08:45
В Японии число жертв наводнения возросло до 225 человек
Другие страны 08:19
В Турции за связи с ИГ задержали дочь экс-главы УФМС Чечни
Турция 08:08
Туркменистан активно развивает шелководство
Туркменистан 07:50
TRACECA может интегрироваться с китайской инициативой “Один пояс, один путь” (Эксклюзив)
Бизнес 07:15
В Миссури не менее восьми человек погибли при крушении лодки на озере (Обновлено)
США 07:09
У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,8
В мире 06:39
США и Индия в сентябре проведут переговоры в формате 2+2
США 06:11