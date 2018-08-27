АzerTelecom отмечает свое 10-летие

БАКУ /Trend/ - Исполняется 10 лет с момента учреждения ООО АzerTelecom, магистрального (backbone) интернет-провайдера, связывающего Азербайджан с международной интернет сетью.

Магистральный интернет-провайдер, который начал свою деятельность в 2008 году, предоставил передовые телекоммуникационные услуги в корпоративном секторе и сыграл решающую роль в обеспечении устойчивой и бесперебойной интернет-связи в стране, тем самым став неотъемлемой частью сектора информационных и коммуникационных технологий Азербайджана за последние 10 лет.

За этот период были достигнуты значительные успехи в деятельности компании. Так, после учреждения компании была подготовлена к эксплуатации магистральная сеть на основе технологии DWDM, было осуществлено подключение к международным магистральным линиям и центрам обмена, а также были запущены такие услуги, как передача данных в сетях мобильной и фиксированной связи, оптовый интернет, международный транзит, а также услуги по выделенным линиям. На более поздних этапах корпоративным клиентам была предоставлена возможность воспользоваться и другими передовыми телекоммуникационными услугами. К тому же, инфраструктура компании в Баку и регионах значительно расширилась. В результате, АzerTelecom превратилась в одну из ведущих компаний в сфере ИКТ нашей страны.

По словам генерального директора ООО AzerTelecom Фуада Аллахвердиева, магистральный интернет-провайдер продолжает вносить свой вклад в телекоммуникационный сектор страны. «В своей деятельности AzerTelecom придерживается таких принципов, как профессионализм, удовлетворенность клиентов, инновационность, внедрение передовых технологий, динамичное развитие и социальная ответственность. Мы уделяем большое внимание реализации различных проектов и внедрению высоких технологий и инноваций во имя обеспечения устойчивого развития общества и ИКТ-сектора, а также реализации различных научно-образовательных проектов, направленных на развитие образовательного сознания общественности придерживаясь нашей стратегии корпоративной социальной ответственности. Наша компания и впредь намерена продолжить свою деятельность в этом направлении. Мы глубоко верим, что деятельность AzerTelecom и впредь будет полезна для нашей страны», - отметил Фуад Аллахвердиев.

ООО AzerTelecom является динамично развивающимся телекоммуникационным оператором связи Азербайджана. Главным акционером телекоммуникационного провайдера является первый мобильный оператор Азербайджана - компания Bakcell. AzerTelecom имеет диверсифицированную и устойчивую волоконно-оптическую кабельную сеть, охватывающую все крупные города и регионы страны. Данная сеть также охватывает Нахичеванскую Автономную Республику. Международная сеть компании интегрирована во все крупные телекоммуникационные хабы по всему миру. AzerTelecom предоставляет такие услуги, как оптовый интернет, услуги по выделенным линиям, передача данных в сетях мобильной и фиксированной связи, международный транзит, SIP-телефония, FTTx (оптическое волокно до точки х), услуги DATA-центра, VPN (виртуальная частная сеть), услуги VSAT, корпоративная сеть, выделенная линия через GSM, услуги backbone, услуга VoIP, защита от DDOS атак и т.д.

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