Новые возможности для пользователей «Genc OL!» от стартапа Onbranch

БАКУ /Trend/ - Центр инноваций и предпринимательства Barama, созданный лидером рынка мобильной связи Azercell Telekom с целью поддержки благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности молодежи в Азербайджане, поддерживает деятельность очередного локального стартапа.

В соответствии с новым проектом, предоставленным стартапом Onbranch, в одноименное мобильное приложение будет интегрирована программа лояльности «Genc OL!» компании Azercell. Таким образом, подписчики «Genc OL!» смогут мгновенно получать информацию о скидках и рекламных акциях поблизости, загружая приложение Onbranch. Кроме того, именно через приложение Onbranch подписчики получат возможность установить более тесный и продуктивный контакт с платформой «Genc OL!», частью которой они являются. Благодаря техническим возможностям стартапа предполагается, что система лояльности станет более гибкой, эффективной и доступной. Для того, чтобы подключиться к программе лояльности и пользоваться выгодными скидками, подписчикам тарифа необходимо перейти по ссылке https://onbranch.com/gencol.

Отметим, что Onbranch является одним из проектов, поддерживаемых «Baku Business Factory», который стал победителем конкурса «Seedstars World», проведенного при организационной поддержке центра инноваций и предпринимательства Barama при Azercell Telekom и содействии PASHA Bank, Центра Патентов и Товарных Знаков, Посольства Швейцарии в Азербайджане, а также Университета ADA, был выбран лучшим стартапом Азербайджана.

Целью центра Barama, который активно занимается продвижением инноваций в бизнес-среде Азербайджана и развитием цифровых и предпринимательских экосистем является дальнейшая поддержка стартапов в создании собственного бизнеса, предоставлении инновационных услуг и привлечении новых клиентов.

ООО Azercell Telekom, будучи лидером сектора мобильной связи, а также крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Обладая 48 процентов рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80 процента территории страны (за исключением 20 процента оккупированной территорий) и 99,8 процента населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Именно Azercell впервые представил в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного интернета, создание сети на территории метрополитена, Call-центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, оказывающие три услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи Asan Imza и т.д.

В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell – единственная в стране и на пространстве СНГ компания, удостоенная международного золотого сертификата «Investors In People» (Инвесторы в людей).

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