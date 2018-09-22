Казахстан и Узбекистан совместно построят спутник

БАКУ /Trend/ - В Министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана рассказали о планах на будущее. В их числе есть и создание спутника совместно с Узбекистаном, передаёт "Подробно.uz" со ссылкой на казахстанские СМИ.

Как сообщил директор департамента международного военно-технического сотрудничества Асланбек Сырланов, имеются конкретные предложения по созданию совместного казахстанско-узбекистанского спутника. Этот аппарат сможет оказывать услуги не только Казахстану и Узбекистану, но и другим странам региона.

"Сейчас наши узбекистанские коллеги пользуются иностранными спутниками. Поэтому поступило предложение построить совместно один спутник", – сказал Сырланов на пресс-конференции по казахстанско-узбекистанскому сотрудничеству.

Кроме того, в рамках сотрудничества стран Центральной Азии предлагается построить сразу пять спутников для дистанционного зондирования земли. Эти аппараты смогут фотографировать предметы размером до 5 метров.

"Тогда каждое государство Центральной Азии будет управлять одним спутником. Но, при этом, есть возможность пользоваться данными с 5 аппаратов. Так можно будет получать новые снимки каждый день. Все это предлагает Казахстан", – сказал Сырланов.

Отметим, сегодня в Астане началась международная конференция по развитию сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном в новых геополитических условиях. Конференция организована Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Казахстана. В мероприятии участвует руководство Института межрегиональных и стратегических исследований при Президенте Узбекистана. Кроме того, в конференции принимают участие ведущие эксперты двух стран. В рамках мероприятия подписан меморандум о сотрудничестве двух институтов.

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