Спутник Azerspace-2” по прогнозам принесет прибыль в размере $400 млн

БАКУ /Trend/ - Спутник Azerspace-2, стоимостью в 190 миллионов долларов США, согласно прогнозам принесет доход экономике Азербайджана в размере 400 миллионов долларов США.

Азербайджанский спутник Azerspace-2 был выведен на орбиту со стартового комплекса ELA-3 Гвианского космического центра.

Спутник был выведен на орбиту посредством ракеты-носителя Ariane 5 французской компании Arianespace и спустя примерно 42 минуты после старта успешно отделился от носителя.

Производителем спутника выступает дочерняя компания канадской корпорации MDA - Space Systems Loral (SSL). Спутник построен на платформе 1300-й серии (SS/L 1300). Спутник будет размещен на орбитальной позиции 45 градусов.

Отметим, что для эксплуатации нового спутника в Баку и Нахчыванской АР обновлена наземная инфраструктура.

Спутник Azerspace-2 охватит страны Европы, Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и Африки к югу от Сахары. Спутник будет предлагать расширенные возможности, охват и предложения услуг для поддержки растущего спроса в регионе для прямого доступа к сети (DTH).

Новый спутник не только расширит спектр услуг и географию деятельности ОАО "Азеркосмос", но и будет выступать в качестве резерва для первого телекоммуникационного спутника Azerspace-1.

Отметим, что еще до запуска в орбиту спутника Azerspace-2 46 процентов спутниковой емкости было продано ведущему мировому поставщику спутниковых услуг İntelsat. Платежи по этому договору обеспечат возмещение 60 процентов финансовых затрат на проект. В настоящий момент ведутся бизнес переговоры с другими странами, связанные с продажей оставшейся коммутационной емкости спутника.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

